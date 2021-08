Calciomercato Juventus | Cherubini piazza un colpo “Galactico”

(Di sabato 7 agosto 2021) Priorità al centrocampo Lacontinua a monitorare diversi nomi per regalare a Massimiliano Allegri un centrocampo da sogno. Il nome che ormai da mesi continua a risuonare nelle teste dei tifosi bianconeri è sempre lo stesso: Manuel Locatelli. Il giocatore classe 1998 rappresenterebbe unperfetto tra presente e futuro, ma il Sassuolo continua a sparare alto per il suo gioiello, esarà costretto ad alzare l’offerta a 30 milioni per venire incontro alle richieste neroverdi. LEGGI ANCHE:blinda la difesa: la concorrenza non ...

Advertising

DiMarzio : . @juventusfc, il punto sul centrocampo: priorità #Locatelli, ma spunta l'idea #Tchouaméni - DiMarzio : #Calciomercato | Programmato il vertice tra la @juventusfc e l'agente di @PauDybala_JR: si discuterà il contratto i… - DiMarzio : #Atalanta | Sempre più vicino l'arrivo di #Demiral dalla #Juventus - filoni_diletta : Il #Tottenham corteggia #Vlahovic. Sul serbo rimane vigile la #Juventus - infoitsport : Calciomercato Juventus, niente Barcellona per Dybala | Piano B in Serie A -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

Corriere dello Sport

Lafa i conti con le news diprovenienti dalla Spagna su de Ligt, il quale avrebbe chiesto la cessione sognando il Barcellona De Ligt ©Getty ImagesNuove indiscrezioni sull'...Giocherà in Serie C nellaUnder 23 allenata da Lamberto Zauli.Diego Milito, ex attaccante dell’Inter, ha parlato dei nuovi equilibri in Serie A. La sua intervista a SportWeek. ADDIO CONTE – «Con l’addio di Conte l’Inter perde la continuità in un progetto vincent ...Nuova clamorosa indiscrezione di calciomercato per la Juventus. I bianconeri sarebbero pronti a chiudere un colpo con il Manchester City: i tifosi sognano.