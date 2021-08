Calciomercato Inter: si allontana Vlahovic della Fiorentina. C’è un club inglese (Di sabato 7 agosto 2021) L’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic si allontana dall’Inter: sul giocatore c’è forte l’Interesse del Tottenham Repubblica spegne gli entusiasmi dell’Inter che vorrebbero tanto portare a Milano il classe 2000 Dusan Vlahovic. Il serbo è destinato a finire al Tottenham. Kane, che tornerà oggi ad allenarsi, non ha chiuso definitivamente le porte del mercato e i sentori che possa trasferirsi al Manchester City restano vivi. In quel caso, dunque, gli Spurs potrebbero lanciarsi sull’attaccante della ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 7 agosto 2021) L’attaccanteDusansidall’: sul giocatore c’è forte l’esse del Tottenham Repubblica spegne gli entusiasmi dell’che vorrebbero tanto portare a Milano il classe 2000 Dusan. Il serbo è destinato a finire al Tottenham. Kane, che tornerà oggi ad allenarsi, non ha chiuso definitivamente le porte del mercato e i sentori che possa trasferirsi al Manchester City restano vivi. In quel caso, dunque, gli Spurs potrebbero lanciarsi sull’attaccante...

