Calciomercato Inter: Lukaku attende il Chelsea, ma Inzaghi lo convoca per Parma (Di sabato 7 agosto 2021) L'attaccante classe 1993 salterà l'amichevole di domani sera contro il Parma dopo aver chiesto all'Inter un permesso Leggi su mediagol (Di sabato 7 agosto 2021) L'attaccante classe 1993 salterà l'amichevole di domani sera contro ildopo aver chiesto all'un permesso

DiMarzio : #Lukaku sempre più vicino al @ChelseaFC: ottimismo per la chiusura a 115 milioni senza contropartite @Inter @SkySport #calciomercato - DiMarzio : L’@Inter non accetta contropartite dal @ChelseaFC per @RomeluLukaku9 perché vuole scegliersi i giocatori da prender… - DiMarzio : #Calciomercato | Ecco le due proposte a cui sta pensando il @ChelseaFC per convincere l'@Inter a lasciar partire… - VincenzoOrab96 : Visto che praticamente nessun nome va bene, per costi, età o altro, restiamo così e facciamo giocare i giovani con… - sportal_it : Mercato Inter: per il dopo-Lukaku il cerchio si stringe -