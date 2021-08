Calciomercato Inter, Dumfries sempre nel mirino nerazzurro (Di sabato 7 agosto 2021) In caso di addio di Lukaku l’Inter tornerebbe alla carica per l’esterno olandese in forza al PSV, Denzel Dumfries L’obiettivo principale per la fascia destra è stato negli ultimi giorni Nandez. I nerazzurri, a causa dell’impossibilità di spendere troppo, stavano lavorando a un prestito con il Cagliari per l’uruguaiano. L’eventuale addio di Lukaku per una cifra superiore a 115 milioni di euro, però, aprirebbe diverse strade anche per quanto riguarda la fascia destra. Per questo motivo – riporta il Corriere dello Sport -, il nome di Dumfries è tornato di moda in Viale della Liberazione. Il PSV chiede per il suo giocatore una cifra ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 7 agosto 2021) In caso di addio di Lukaku l’tornerebbe alla carica per l’esterno olandese in forza al PSV, DenzelL’obiettivo principale per la fascia destra è stato negli ultimi giorni Nandez. I nerazzurri, a causa dell’impossibilità di spendere troppo, stavano lavorando a un prestito con il Cagliari per l’uruguaiano. L’eventuale addio di Lukaku per una cifra superiore a 115 milioni di euro, però, aprirebbe diverse strade anche per quanto riguarda la fascia destra. Per questo motivo – riporta il Corriere dello Sport -, il nome diè tornato di moda in Viale della Liberazione. Il PSV chiede per il suo giocatore una cifra ...

