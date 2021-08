Calciomercato Genoa, fatta per Lammers dall’Atalanta: fissate le visite mediche (Di sabato 7 agosto 2021) Calciomercato Genoa: Sam Lammers sarà un nuovo giocatore rossoblù. fissate le visite mediche per l’attaccante Dopo essere stato accostato numerose volte a Verona e Sampdoria, Sam Lammers arriverà sì a Genova, ma al Genoa di Davide Ballardini. La punta olandese, infatti, è a un passo dai rossoblù. Secondo Tuttomercatoweb.it, il centravanti dell’Atalanta effettuerà le visite mediche nella giornata di martedì, per dare il via alla sua nuova avventura in Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 7 agosto 2021): Samsarà un nuovo giocatore rossoblù.leper l’attaccante Dopo essere stato accostato numerose volte a Verona e Sampdoria, Samarriverà sì a Genova, ma aldi Davide Ballardini. La punta olandese, infatti, è a un passo dai rossoblù. Secondo Tuttomercatoweb.it, il centravanti dell’Atalanta effettuerà lenella giornata di martedì, per dare il via alla sua nuova avventura in Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24.

