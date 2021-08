Calciomercato Atalanta, la richiesta per Zapata: ecco quanto vale (Di sabato 7 agosto 2021) L’Atalanta alza il prezzo per l’attaccante colombiano Duvan Zapata, finito nel mirino dell’Inter per il dopo Lukaku. ecco quanto vale Prima soluzione per i nerazzurri guardando al futuro è Duvan Zapata, che sarebbe il naturale sostituto di Romelu Lukaku per caratteristiche. Come riporta Tuttosport l’Atalanta, però, parte da una valutazione da 50 milioni di euro più bonus. A sostituirlo potrebbe essere Tammy Abraham. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 7 agosto 2021) L’alza il prezzo per l’attaccante colombiano Duvan, finito nel mirino dell’Inter per il dopo Lukaku.Prima soluzione per i nerazzurri guardando al futuro è Duvan, che sarebbe il naturale sostituto di Romelu Lukaku per caratteristiche. Come riporta Tuttosport l’, però, parte da una valutazione da 50 milioni di euro più bonus. A sostituirlo potrebbe essere Tammy Abraham. L'articolo proviene da Calcio News 24.

