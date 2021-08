Calcio: il Tar dice no alle richieste della Casertana per la Serie C (Di sabato 7 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Dopo aver respinto la richiesta con la quale la società Casertana F.C. sollecitava l’annullamento della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport relativa alla sua non ammissione al Campionato di Calcio di Serie C 2021-2022, il Tar del Lazio, con un nuovo decreto monocratico ha respinto anche la richiesta ‘aggiunta‘ di annullamento d’urgenza del provvedimento – di cui la società non ha indicato né il numero né la data – con il quale la Figc avrebbe dato avvio alla procedura per la partecipazione della società Città di Caserta al Campionato di Serie ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 7 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Dopo aver respinto la richiesta con la quale la societàF.C. sollecitava l’annullamentodecisione del Collegio di Garanzia dello Sport relativa alla sua non ammissione al Campionato didiC 2021-2022, il Tar del Lazio, con un nuovo decreto monocratico ha respinto anche la richiesta ‘aggiunta‘ di annullamento d’urgenza del provvedimento – di cui la società non ha indicato né il numero né la data – con il quale la Figc avrebbe dato avvio alla procedura per la partecipazionesocietà Città di Caserta al Campionato di...

