Bronzo nella lotta | 39 medaglie azzurre E domani la finale della ritmica

(Di sabato 7 agosto 2021) Non è soltanto un luogo comune definire una medaglia "come se fosse un oro". Stavolta è proprio vero, per iltore di origini cubane Abraham Conyedo Ruano.per il, l'azzurro si ...

Ultime Notizie dalla rete : Bronzo nella

Non è soltanto un luogo comune definire una medaglia "come se fosse un oro". Stavolta è proprio vero, per il lottatore di origini cubane Abraham Conyedo Ruano.finale per il, l'azzurro si trovava in svantaggio con il turco Karadeniz fino a poco più di mezzo minuto dalla fine. Una mossa da quattro punti ha reso possibile una spettacolare rimonta, ...