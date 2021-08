Brexit | lo scherzetto da 30 miliardi | così Londra boicotta i prodotti dell’Ue

(Di sabato 7 agosto 2021) Roma, 7 ago – Da quando gli elettori del Regno Unito hanno votato in favore della, da parte dell’Unione Europea è stato fatto di tutto per creare problemi al governo sua maestà. Questo con il malcelato obiettivo di scoraggiare tutte le altre nazioni che avessero anche solo pensato di seguire la stessa strada. Un’arroganza, quella dei burocrati di Bruxelles, che non è però passata inosservata. I cittadini britannici hannodeciso di reagire colpendo l’Ue laddove fa più male: nel portafogli e, più segnatamente, nelle esportazioni. Causando un danno abbastanza rilevante in particolar modo ai Paesi considerati più “europeisti”. Dopo la ...

Ultime Notizie dalla rete : Brexit scherzetto

Il Primato Nazionale

... la lettera dall'82 e laARGENTINA BRASILE: LA FINALE DI COPA AMERICA 2021! Argentina ... Sono campioni in carica, e sognano un altroall'albiceleste: per quello che si è visto in Copa ...... la lettera dall'82 e laARGENTINA BRASILE: LA FINALE DI COPA AMERICA 2021! Argentina ... Sono campioni in carica, e sognano un altroall'albiceleste: per quello che si è visto in Copa ...