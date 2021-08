Brevi dal mondo: Thailandia, Palestina, Polonia, Cina (Di sabato 7 agosto 2021) Covid-19 e crisi, lacrimogeni sul corteo di Bangkok Ieri erano più di mille i manifestanti che a Bangkok si sono scontrati con la polizia durante le proteste contro il governo e la gestione dell’epidemia di Covid-19 e dei suoi riflessi sull’economia. Il corteo ha marciato verso la sede del governo e l’ufficio del primo ministro di cui sono state chieste le dimissioni. La polizia ha risposto con lancio di gas lacrimogeni e proiettili di gomma. Sono settimane ormai che in … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 7 agosto 2021) Covid-19 e crisi, lacrimogeni sul corteo di Bangkok Ieri erano più di mille i manifestanti che a Bangkok si sono scontrati con la polizia durante le proteste contro il governo e la gestione dell’epidemia di Covid-19 e dei suoi riflessi sull’economia. Il corteo ha marciato verso la sede del governo e l’ufficio del primo ministro di cui sono state chieste le dimissioni. La polizia ha risposto con lancio di gas lacrimogeni e proiettili di gomma. Sono settimane ormai che in … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Brevi dal mondo: Thailandia, Palestina, Polonia, Cina | il manifesto Il Manifesto Brevi dal mondo: Thailandia, Palestina, Polonia, Cina Covid-19 e crisi, lacrimogeni sul corteo di Bangkok. Palloni incendiari da Gaza, Israele risponde con i raid. Riforma giustizia, la Polonia cede alle pressioni Ue. Alibaba, accuse a manager di abusi s ...

