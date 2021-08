(Di sabato 7 agosto 2021)- Il, in un comunicato, ha ufficializzato l'annullamento dell'amichevole con laprevista in data sabato 7 agosto alle 18 e Desenzano del Garda. Il motivo è rappresentato da ...

Advertising

sportli26181512 : Brescia, focolaio Covid nell'hotel della Reggiana: incontro annullato: L'amichevole programmata in data 7 agosto al… - mar_aie : ...un venerdì normale, l'ottico a Misterbianco, la cena dai miei, un'altra notte insieme, Brescia-Napoli e i cori c… -

Ultime Notizie dalla rete : Brescia focolaio

Corriere dello Sport

..., in un comunicato, ha ufficializzato l'annullamento dell'amichevole con la Reggiana prevista in data sabato 7 agosto alle 18 e Desenzano del Garda. Il motivo è rappresentato da un...... nel Milanese 195, di cui 87 a Milano citta'; Bergamo: 64;: 73; Como: 47; Cremona: 34; ... quella di Nanchino, dal cui aeroporto sarebbe partito il nuovo. Le autorità sanitarie, riporta ...Il ventunenne con il virus è di Roma e fa parte di un gruppo di 50 tra ragazzi ed educatori di tutta Italia tra i 15 e i 25 anni che avevano fatto tappa al Rifugio Madonna delle Nevi nel territorio de ...Di conseguenza, da ieri tutti i presenti nella struttura, vale a dire 56 persone, tra ospiti e personale del rifugio, sono in quarantena, obbligatoria per chi è positivo al Coronavirus e fiduciaria pe ...