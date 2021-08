Brasile e Usa per il titolo (Di sabato 7 agosto 2021) Saranno Brasile e Stati Uniti a contendersi la medaglia d'oro del torneo di pallavolo femminile di Tokyo 2020. Nella serata giapponese le brasiliane hanno sconfitto 3 - 0 la Corea del Sud. Con lo ... Leggi su quotidiano (Di sabato 7 agosto 2021) Sarannoe Stati Uniti a contendersi la medaglia d'oro del torneo di pallavolo femminile di Tokyo 2020. Nella serata giapponese le brasiliane hanno sconfitto 3 - 0 la Corea del Sud. Con lo ...

Ultime Notizie dalla rete : Brasile Usa Brasile e Usa per il titolo La finalissima Brasile - Usa è in programma domani, alle ore 13.30 giapponesi , quella per il bronzo tra Corea e Serbia alle 9 giapponesi . Oggi invece alle 14.15 Italiane si assegna il titolo ...

Nella finale femminile ci sarà anche la ‘ravennate’ Washington Negli Stati Uniti che, domani affronteranno il Brasile, gioca la centrale che vestì la maglia della Teodora nel 2018 ...

