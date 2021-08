Boxe | Olimpiadi Tokyo | Hebert Sousa | oro con KO nei medi Vincono Yafai | Krasteva e Surmeneli

Leggi su oasport

(Di sabato 7 agosto 2021) Penultima giornata per quanto riguarda il pugilato olimpico alledi, e sono quattro le medaglie d’oro assegnate in questa rassegna a cinque cerchi che è ormai prossima alla chiusura. Per certi versi particolare la distribuzione geografica, come andiamo a vedere. Nei pesi mosca maschili (52 kg), il successo è di un uomo dal cognome d’arte, Galal, vittorioso per decisione non unanime (4-1) sul filippino Carlo Paalam, che non riesce a girare di poco lo scontro a proprio favore. Si tratta del primo oro britannico dell’edizione. Nella corrispondente categoria femminile (51 kg), vittoria per la bulgara Stoyka ...