Bonus tv, domande al via dal 23 agosto. Fino a 100 euro per la rottamazione dei vecchi apparecchi (Di sabato 7 agosto 2021) Bonus tv senza Isee (da 100 euro): non più di uno a famiglia, regole in arrivo Il decreto Il decreto firmato dal ministro Giancarlo Giorgetti è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e contiene anche ... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 7 agosto 2021)tv senza Isee (da 100): non più di uno a famiglia, regole in arrivo Il decreto Il decreto firmato dal ministro Giancarlo Giorgetti è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e contiene anche ...

Advertising

repubblica : Rottamazione tv, dal 23 agosto le domande senza tetto Isee per il bonus sui nuovi apparecchi per digitale terrestre… - neifatti : Dal 23 agosto le domande per il bonus tv - andreastoolbox : Dal 23 agosto via alle domande per il bonus rottamazione tv - Rai News - iconanews : Parte il bonus rottamazione tv, domande dal 23 agosto - CarlottaMiller_ : RT @RaiNews: Nuovo standard digitale terrestre #rottamazionetv -