Bollettino Covid 7 agosto: oggi 6.902 contagi e 22 morti (Di sabato 7 agosto 2021) Coronavirus, il Bollettino contagi e morti in Italia di ieri, sabato 7 agosto 2021. Sono 6.902 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 7 agosto 2021) Coronavirus, ilin Italia di ieri, sabato 72021. Sono 6.902 i positivi ai testindividuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero...

Advertising

leggoit : Bollettino Covid di sabato 7 agosto: 6.902 casi in più e 22 morti. Tasso di positività in calo al 2,34% - RaiNews : I dati sul #coronavirus oggi in Italia - mattinodinapoli : Bollettino Covid 7 agosto: oggi 6.902 contagi e 22 morti - laci_bacsi : RT @repubblica: Covid, il bollettino di oggi: 6.902 nuovi casi, 22 decessi. Tasso di positivita' al 2,3% - andreastoolbox : Coronavirus, 6.902 nuovi casi con 293.863 tamponi e 22 morti - Rai News -