Bob Odenkirk | dalla grande paura alla gioia

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di sabato 7 agosto 2021) Bobha condiviso un aggiornamento su Twitter venerdì sera, mentre continua a riprendersi dall’infarto che ha subito sul set di “Better Call Saul”. Cosa ha scritto Bobsu Twitter? “Sto benissimo. Ho avuto la mia settimana “È una vita meravigliosa” in cui le persone insistevano per rendere il mondo leggermente migliore”, ha scherzato l’attore via Twitter. “Oh! Grazie, amo tutti in questo momento, ma manteniamo le aspettative ragionevoli”. LaIl 27 luglio,, 58 anni, è crollato improvvisamente durante la sesta stagione di “Better Call Saul” ambientato nel New Mexico ed è stato ...