Benzina e diesel alle stelle: mazzata sulle vacanze. Per gli italiani stangata da 500 milioni di euro (Di sabato 7 agosto 2021) Il caro-Benzina peserà come un macigno sugli italiani che in queste ore si trovano a percorrere le autostrade del nostro Paese. Determinando una stangata solo per i costi di rifornimento pari a complessivi 500 milioni di euro a carico delle famiglie che si sposteranno in automobile. Lo rivela Consumerismo No profit, associazione dei consumatori che ha realizzato una indagine per capire come l’impennata dei listini dei carburanti inciderà sulle vacanze e sulle tasche dei cittadini. Il caro-Benzina pesa sulle ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 7 agosto 2021) Il caro-peserà come un macigno sugliche in queste ore si trovano a percorrere le autostrade del nostro Paese. Determinando unasolo per i costi di rifornimento pari a complessivi 500dia carico delle famiglie che si sposteranno in automobile. Lo rivela Consumerismo No profit, associazione dei consumatori che ha realizzato una indagine per capire come l’impennata dei listini dei carburanti incideràtasche dei cittadini. Il caro-pesa...

Advertising

giusyoni : RT @SecolodItalia1: Benzina e diesel alle stelle: mazzata sulle vacanze. Per gli italiani stangata da 500 milioni di euro - nieddupierpaolo : RT @SecolodItalia1: Benzina e diesel alle stelle: mazzata sulle vacanze. Per gli italiani stangata da 500 milioni di euro - SecolodItalia1 : Benzina e diesel alle stelle: mazzata sulle vacanze. Per gli italiani stangata da 500 milioni di euro… - tecnoandroidit : Benzina e diesel in aumento: i prezzi per gli italiani ai massimi storici - La crisi aveva fatto inizialmente scen… - Claudio30031809 : @giuseppecorona @Cavalodiritorno No informati, auto come le altre e con un pieno di 600 km iniziali presto estendib… -