Belen Rodriguez, critiche per la foto di Luna che dorme (Di sabato 7 agosto 2021) critiche per la showgirl per via dell’ultima foto pubblicata della piccola Luna Marie critiche per la showgirl per la foto pubblicata di Luna Marie che dorme con il cuscino: “è pericolosissimo” dicono alcuni utenti. Belen Rodriguez ha partorito nella notte tra l’11 luglio e il 12 luglio, la bimba è la gioia di casa. Non mancano le foto che la ritraggono sul profilo Instagram di Belen e del compagno Antonino Spinalbese. Ma l’ultima foto pubblicata ha suscitato anche delle ... Leggi su 361magazine (Di sabato 7 agosto 2021)per la showgirl per via dell’ultimapubblicata della piccolaMarieper la showgirl per lapubblicata diMarie checon il cuscino: “è pericolosissimo” dicono alcuni utenti.ha partorito nella notte tra l’11 luglio e il 12 luglio, la bimba è la gioia di casa. Non mancano leche la ritraggono sul profilo Instagram die del compagno Antonino Spinalbese. Ma l’ultimapubblicata ha suscitato anche delle ...

Advertising

apavo75 : RT @laura_ceruti: Abbiamo un presidente di movimento che è stato eletto con 62000 like, se si candidava Belen Rodriguez ne prendeva il dopp… - Margher69152351 : RT @laura_ceruti: Abbiamo un presidente di movimento che è stato eletto con 62000 like, se si candidava Belen Rodriguez ne prendeva il dopp… - mimmomaiello : RT @laura_ceruti: Abbiamo un presidente di movimento che è stato eletto con 62000 like, se si candidava Belen Rodriguez ne prendeva il dopp… - marieta99044909 : RT @laura_ceruti: Abbiamo un presidente di movimento che è stato eletto con 62000 like, se si candidava Belen Rodriguez ne prendeva il dopp… - ragusaibla : RT @laura_ceruti: Abbiamo un presidente di movimento che è stato eletto con 62000 like, se si candidava Belen Rodriguez ne prendeva il dopp… -