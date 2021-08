Beach Volley, Olimpiadi Tokyo: i qatarioti Cherif/Ahmed si prendono la medaglia di bronzo (Di sabato 7 agosto 2021) I qatarioti Cherif Younousse ed Ahmed Tijan hanno conquistato la medaglia di bronzo nel torneo maschile di Beach Volley alle Olimpiadi di Tokyo. Pronostico, dunque, rispettato nella finale per il terzo posto con i numeri uno del ranking mondiale che hanno sconfitto in due set i lettoni Martins Plavins ed Edgars Tocs con il punteggio di 21-12 21-18. Questo bronzo è la prima storica medaglia olimpica per il Qatar nel Beach Volley. Dopo un iniziale equilibrio (8-8), ... Leggi su oasport (Di sabato 7 agosto 2021) IYounousse edTijan hanno conquistato ladinel torneo maschile dialledi. Pronostico, dunque, rispettato nella finale per il terzo posto con i numeri uno del ranking mondiale che hanno sconfitto in due set i lettoni Martins Plavins ed Edgars Tocs con il punteggio di 21-12 21-18. Questoè la prima storicaolimpica per il Qatar nel. Dopo un iniziale equilibrio (8-8), ...

