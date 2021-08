“Basta con Lukaku”: l’attacco al calcio che arriva dalla medaglia d’oro (Di sabato 7 agosto 2021) “Basta con Lukaku”, la medaglia d’oro olimpica lancia un attacco al mondo del calcio: l’appello di Lorenzo Patta dopo il successo di Tokyo Basta con Lukaku, Basta con il calcio. E’ un appello quello che arriva dalla medaglia d’oro di Tokyo2020. Lorenzo Patta è uno dei quattro alfieri italiani, uno dei componenti della staffetta 4×100 Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 7 agosto 2021) “con”, laolimpica lancia un attacco al mondo del: l’appello di Lorenzo Patta dopo il successo di Tokyoconcon il. E’ un appello quello chedi Tokyo2020. Lorenzo Patta è uno dei quattro alfieri italiani, uno dei componenti della staffetta 4×100 Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Basta con 'It's a miracle... e basta'. Tortu spiega la velocità made in Italy 'It's a miracle... e basta'. Con queste parole Filippo Tortu ha risposto in una conferenza stampa con gli altri tre sprinter italiani a una domanda di un giornalista inglese che chiedeva spiegazioni dell'exploit di ieri ...

Phisikk du role - Mario il taumaturgo Non che venga detto esplicitamente " lasciato cadere con grazia sì, però " ma l'associazione tra l'... intercettava fortune a sua insaputa, come certi ministri del passato, punto e basta. Esiste una ...

ESCLUSIVA TG – Giulio Maggiore interessa al Torino? Ecco la risposta Che il centrocampo del Torino abbia bisogno di rinforzi è cosa risaputa da tempo e se anche a gennaio è arrivato Mandragora, che ha apportato indubbiamente maggiore spessore, non ...

"It's a miracle... e basta". Tortu spiega la velocità made in Italy Jacobs: "Io vinco ma voi portate i figli a fare atletica". Desalu e Patta: "Ora calcio venga messo un po' da parte. Questa volta non ci sono Lukaku o Rolando che tengano" ...

