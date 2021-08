Basket, Usa - Francia: le cose da sapere sulla finale che vale l'oro (Di sabato 7 agosto 2021) Molto è cambiato dalla partita in cui si sono affrontate all'esordio: Kevin Durant punta al tris con il Team Usa, la Francia ci mette il fisico e la fiducia. Le ultime dal nostro inviato, Davide ... Leggi su video.gazzetta (Di sabato 7 agosto 2021) Molto è cambiato dalla partita in cui si sono affrontate all'esordio: Kevin Durant punta al tris con il Team Usa, laci mette il fisico e la fiducia. Le ultime dal nostro inviato, Davide ...

Advertising

For3JT : Mia mamma, leggenda dal basket in Brasile, direttrice del settore giovanile della nazionale chiede a mio figlio di… - sportface2016 : #Basket – Segui il LIVE della finale #FranciaUSA, #Tokyo2020 RISULTATO IN DIRETTA - fairyyyxm : NEL BASKET DEVONO VINCERE GLI USA. #Tokyo2020 #GiochiOlimpici #Basketball - matmosciatti11 : RT @sportface2016: #Tokyo2020 #Basketball #Basket Dalla meravigliosa Saitama Super Arena @Alenize82 e @matmosciatti11 pronti per raccontar… - sportface2016 : #Tokyo2020 #Basketball #Basket Dalla meravigliosa Saitama Super Arena @Alenize82 e @matmosciatti11 pronti per racc… -