Basket, Team USA, le parole di Draymond Green: “Questo oro è più bello di quello di Rio” (Di sabato 7 agosto 2021) Draymond Green non le manda a dire: al termine della finalissima del torneo di Basket delle Olimpiadi di Tokyo, vinta da Team USA per 87 a 82 sulla Francia, il centro dei Golden State Warriors ha parlato ai giornalisti presenti in terra nipponica togliendosi qualche sassolino dalle scarpe ed esaltando la vittoria di un gruppo speciale. “L’Orso Ballerino“, come viene soprannominato, ha detto: “Questo oro – come riporta Davide Chinellato della Gazzetta dello Sport – mi dà molta più soddisfazione di quello di Rio. Abbiamo dimostrato a tante persone che si sbagliavano su di noi”.Poi ha ... Leggi su oasport (Di sabato 7 agosto 2021)non le manda a dire: al termine della finalissima del torneo didelle Olimpiadi di Tokyo, vinta daUSA per 87 a 82 sulla Francia, il centro dei Golden State Warriors ha parlato ai giornalisti presenti in terra nipponica togliendosi qualche sassolino dalle scarpe ed esaltando la vittoria di un gruppo speciale. “L’Orso Ballerino“, come viene soprannominato, ha detto: “oro – come riporta Davide Chinellato della Gazzetta dello Sport – mi dà molta più soddisfazione didi Rio. Abbiamo dimostrato a tante persone che si sbagliavano su di noi”.Poi ha ...

