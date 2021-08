Basket | Olimpiadi Tokyo | gli Stati Uniti piegano una coriacea Francia e conquistano la medaglia d’oro

Advertising

Gazzetta_it : Buongiorno con la #primapagina di oggi: Lukaku verso l'addio all'Inter Alle Olimpiadi Italia a gonfie vele Il sogno… - AndreaRomano9 : Il #disastroRai su #Olimpiadi si fa sempre più pittoresco: senza streaming, senza possibilità di avere due canali,… - sportface2016 : +++L'ITALBASKET DA SOGNO: BATTE LA NIGERIA E VOLA AI QUARTI DI FINALE 17 ANNI DOPO ATENE 2004+++ #Basket #Olimpiadi #Tokyo2020 - Happycurlygirl_ : RT @Corriere: Basket, oro agli Usa. Ritmica, le farfalle in finale - Le gare live - angiuoniluigi : RT @repubblica: Basket, gli Usa tremano con la Francia ma Durant regala il quarto oro consecutivo -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Olimpiadi

Oro, oro, oro, oro. I re delsono ancora loro, le stelle Nba di Team USA, che vincono per la quarta volta di fila la medaglia olimpica più preziosa, stavolta superando in una splendida e tiratissima finale la Francia, ...Il medagliere aggiornato in tempo reale AGGIORNA LA DIRETTA, le gare di oggi in diretta ...lavoro come badante' Ore 5.56 USA AVANTI 71 - 63 AL 30' Gli Usa si avvicinano all'oro nel: ...Gli Stati Uniti si prendono la rivincita sulla Francia e soprattutto conquistano la medaglia d’oro nel torneo di basket maschile alle Olimpiadi di Tokyo. Team USA si impone 87-82, vendicando la ...Quarto oro consecutivo alle Olimpiadi, il settimo nelle ultime otto edizioni. Gli Stati Uniti delle star Nba si riprendono il trono del basket dopo il clamoroso flop al Mondiale grazie al ...