Basket | Olimpiadi | gli Stati Uniti si confermano d’oro | ma il gap dalle europee è sempre più ridotto

(Di sabato 7 agosto 2021) Gli USA conquistano la quarta medagliaconsecutiva nella pallacanestro olimpica, la settima nelle ultime otto edizioni (ad Atene vinse l’Argentina, ndr) e la sedicesima della loro storia. Un dominio assoluto che, però, vede il gap con le altre ridursi edizione dopo edizione. Guardando all’era del Dream Team, cioè a partire da Barcellona 1992, si vede come glicontinuino ad essere la squadra da battere, ma, tranne in un’edizione, hannodovuto lottare fino all’ultimo. Nel 1992 la finale contro la Croazia finì con un indiscutibile 117-85 al termine di un torneo dove i fenomeni dell’NBA diedero ...

Advertising

Corriere : Basket, oro agli Usa. Ritmica, le farfalle in finale - Le gare live - Gazzetta_it : Buongiorno con la #primapagina di oggi: Lukaku verso l'addio all'Inter Alle Olimpiadi Italia a gonfie vele Il sogno… - AndreaRomano9 : Il #disastroRai su #Olimpiadi si fa sempre più pittoresco: senza streaming, senza possibilità di avere due canali,… - linformatore11 : Tokyo 2020, basket: dominio Usa, Francia ko e medaglia d’oro Gli Stati Uniti battono i francesi in finale 87-82 e c… - sportmediaset : Tokyo 2020, #basket: è sempre dominio Usa, Francia ko e medaglia d’oro. #SportMediaset -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Olimpiadi

AGI - Gli Usa hanno vinto la medaglia d'oro nelmaschile alledi Tokyo 2020. Nella finale hanno sconfitto la Francia per 87 - 82. Miglior realizzatore dell'incontro è stato Kevin Durant con 29 punti.Ore 6.23 USA ORO NEL, FRANCIA BATTUTA Gli Stati Uniti hanno vinto la medaglia d'oro del. Finisce 87 - 82 contro una combattiva Francia. È il quarto oro consecutivo alle, il ...Gli Stati Uniti vincono la medaglia d’oro nel basket alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il dream team Usa si impone in finale sulla Francia per 87-82. Si tratta del quarto successo consecutivo ai Giochi do ...Programma italiano in gara oggi sabato 7 agosto ai Giochi Olimpici di Tokyo. GINNASTICA ARTISTICA. Con il terzo punteggio di qualificazione, l'Italia è ...