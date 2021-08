Basket, l’Australia di un super Patty Mills conquista il bronzo. Nulla da fare per la Slovenia (Di sabato 7 agosto 2021) La stoppata del francese Batum all’ultimo secondo della semifinale ha pesato come un macigno sulla psiche della Slovenia, che vede sfumare anche le chance di bronzo. Medaglia che va al collo dell’Australia al termine di una finalina quasi mai in discussione. Gli oceanici si aggiudicano l’ultimo match Olimpico di Tokyo 2020 per quel che riguarda il Basket maschile con il punteggio di 107-93. Partita equilibrata solamente per i primi 15 minuti, da quel momento laa squadra allenata da coach Brian Goorijan mette la testa avanti senza mai più perdere il controllo dell’incontro. Luka Doncic è brillantemente arginato dagli schemi ... Leggi su oasport (Di sabato 7 agosto 2021) La stoppata del francese Batum all’ultimo secondo della semifinale ha pesato come un macigno sulla psiche della, che vede sfumare anche le chance di. Medaglia che va al collo delal termine di una finalina quasi mai in discussione. Gli oceanici si aggiudicano l’ultimo match Olimpico di Tokyo 2020 per quel che riguarda ilmaschile con il punteggio di 107-93. Partita equilibrata solamente per i primi 15 minuti, da quel momento laa squadra allenata da coach Brian Goorijan mette la testa avanti senza mai più perdere il controllo dell’incontro. Luka Doncic è brillantemente arginato dagli schemi ...

