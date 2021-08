Basket femminile, Olimpiadi Tokyo: la Francia batte la Serbia e conquista il bronzo (Di sabato 7 agosto 2021) Medaglia di bronzo per la Francia nel torneo femminile di Basket a Tokyo 2020. Le transalpine superano la Serbia nella finale per il terzo posto e lo fanno in un match dove le serbe partono meglio, ma nella fase centrale della partita la Francia esce e stacca inesorabilmente le avversarie. Avvio equilibrato del match, con la Francia che mette il primo minibreak sul 5-2, ma immediata la risposta della Serbia che resta in scia. A metà quarto una tripla di Gabby Williams riallunga per le transalpine sul +5, ma risponde subito Jelena Brooks da ... Leggi su oasport (Di sabato 7 agosto 2021) Medaglia diper lanel torneodi2020. Le transalpine superano lanella finale per il terzo posto e lo fanno in un match dove le serbe partono meglio, ma nella fase centrale della partita laesce e stacca inesorabilmente le avversarie. Avvio equilibrato del match, con lache mette il primo minibreak sul 5-2, ma immediata la risposta dellache resta in scia. A metà quarto una tripla di Gabby Williams riallunga per le transalpine sul +5, ma risponde subito Jelena Brooks da ...

Advertising

marcosenza : RT @mariocastelli: È il 16esimo oro della nazionale maschile di basket: nessuna nazionale (maschile o femminile), in qualunque sport di squ… - isaago : RT @mariocastelli: È il 16esimo oro della nazionale maschile di basket: nessuna nazionale (maschile o femminile), in qualunque sport di squ… - Ciombe82 : La Serbia del basket quest'anno è abbuonata alla Puppon Race... Anche la nazionale femminile, con la medaglia di legno... - smoakdsqueen : la francia sta vincendo contro la serbia nel basket femminile ?????? #GiochiOlimpici - sportface2016 : #GiochiOlimpici #Tokyo2020, #Basketball: l'italiano Massimo #Mazzoni sarà il primo arbitro per la finale femminil… -