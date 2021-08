Basket femminile, Mondiali Under 19 2021: Italia travolta dagli Stati Uniti al debutto (Di sabato 7 agosto 2021) Non era esattamente l’inizio sperato dalle azzurre: i Mondiali Under 19 dell’Italia cominciano con una sconfitta estremamente sonora contro gli Stati Uniti. Le americane, infatti, vincono con un punteggio che dice tutto: 37-96. Le azzurre di Roberto Riccardi non sono riuscite a fare praticamente nulla in attacco, sovrastate dalla maggior fisicità delle americane e da un tasso di talento che è ben differente, ampliato ancor più da problemi pregressi di acciacchi vari e con Giulia Natali e Ashley Egwoh, due delle principali punte, non scesa in campo. Le cose sono già chiuse nel primo quarto, o meglio fin dal ... Leggi su oasport (Di sabato 7 agosto 2021) Non era esattamente l’inizio sperato dalle azzurre: i19 dell’cominciano con una sconfitta estremamente sonora contro gli. Le americane, infatti, vincono con un punteggio che dice tutto: 37-96. Le azzurre di Roberto Riccardi non sono riuscite a fare praticamente nulla in attacco, sovrastate dalla maggior fisicità delle americane e da un tasso di talento che è ben differente, ampliato ancor più da problemi pregressi di acciacchi vari e con Giulia Natali e Ashley Egwoh, due delle principali punte, non scesa in campo. Le cose sono già chiuse nel primo quarto, o meglio fin dal ...

