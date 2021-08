Basket, Damian Lillard: “Non è stato facile, abbiamo avuto tante difficoltà, ma è una gioia unica” (Di sabato 7 agosto 2021) Hanno conquistato la quarta medaglia d’oro consecutiva, ma per Damian Lillard quella di Tokyo è la prima vittoria ad altissimo livello. Gli USA hanno superato la Francia per 87-82 al termine di un match duro, anche se mai realmente in discussione. E il giocatore dei Portland Trail Blazers racconta come la strada verso l’oro non sia stata mai facile. “È una sensazione speciale. abbiamo avuto delle difficoltà all’inizio, con solo un raduno breve prima delle Olimpiadi. È successo tutto abbastanza velocemente. Non avevamo molta esperienza con la FIBA. Molte persone avevano ... Leggi su oasport (Di sabato 7 agosto 2021) Hanno conquila quarta medaglia d’oro consecutiva, ma perquella di Tokyo è la prima vittoria ad altissimo livello. Gli USA hanno superato la Francia per 87-82 al termine di un match duro, anche se mai realmente in discussione. E il giocatore dei Portland Trail Blazers racconta come la strada verso l’oro non sia stata mai. “È una sensazione speciale.delleall’inizio, con solo un raduno breve prima delle Olimpiadi. È successo tutto abbastanza velocemente. Non avevamo molta esperienza con la FIBA. Molte persone avevano ...

