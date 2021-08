Baseball | Olimpiadi Tokyo | Giappone-Stati Uniti 2-0 I nipponici vincono il primo oro della loro storia

(Di sabato 7 agosto 2021) Ilce l’ha fatta: ipadroni di casa, alledi, sono riusciti a vincere iloronelpiegando, in una partita tiratissima, 2-0 gli; così come avevano fatto le “colleghe connazionali” nel softball poco più di una settimana fa, quando avevano battuto il medesimo avversario col medesimo punteggio....

OA Sport

...USA NELLA PALLANUOTO DONNE Le gare proseguono in terra giapponese ed andiamo quindi ad analizzare il medagliereTokyo 2020 . La Repubblica Dominicana ha conquistato il bronzo nel......due canali sono collocati anche nel bouquet satellitare di Sky ma non trasmettono lein ... Oggi ad esempio si segnalano la finale dia mezzogiorno tra Usa e Giappone, alle 13,30 ...Il Giappone ce l'ha fatta: i nipponici padroni di casa, alle Olimpiadi di Tokyo, sono riusciti a vincere il primo oro della loro storia nel baseball piegando, in una partita tiratissima, 2-0 gli Stati ...La medaglia d'oro più attesa nello sport a squadre per la nazione ospitante delle Olimpiadi alla fine è arrivata. Nella finale di baseball allo Yokohama Baseball Stadium, il Giappone ha infatti centra ...