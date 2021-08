Bari domani bollino arancione. Settimana torrida, anche oltre i 45 gradi in alcune zone Puglia fra le regioni più calde fino a ferragosto (Di sabato 7 agosto 2021) Ieri verde, oggi giallo e domani arancione. Fra le città campione in tema di ondate di calore, Bari fa registrare questa escalation. La Settimana prossima, per la Puglia ed il resto del sud nell’ambito di un periodo di notevole caldo per tutta Italia, sarà caratterizzata secondo le previsioni da temperature massime quasi stabilmente superiori ai quaranta gradi con punte superiori ai 45. In particolare, clima torrido previsto fra il 12 ed il 14 agosto. (immagine: tratta da bollettino del ministero della Salute sulle ondate di calore) L'articolo Bari domani ... Leggi su noinotizie (Di sabato 7 agosto 2021) Ieri verde, oggi giallo e. Fra le città campione in tema di ondate di calore,fa registrare questa escalation. Laprossima, per laed il resto del sud nell’ambito di un periodo di notevole caldo per tutta Italia, sarà caratterizzata secondo le previsioni da temperature massime quasi stabilmente superiori ai quarantacon punte superiori ai 45. In particolare, clima torrido previsto fra il 12 ed il 14 agosto. (immagine: tratta da bollettino del ministero della Salute sulle ondate di calore) L'articolo...

