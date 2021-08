Barcellona, Messi domani in conferenza stampa al Camp Nou (Di sabato 7 agosto 2021) Lionel Messi parlerà in conferenza stampa domani al Camp Nou alle ore 12 di domenica 8 agosto. Come riferiscono i media spagnoli, il fuoriclasse argentino, che ha lasciato ufficialmente il Barcellona, parlerà ai cronisti per spiegare le sue ragioni e fornire la verità sul suo divorzio dal club catalano. Sembra peraltro ormai certo un suo approdo, nelle prossime ore, al Psg. C’è dunque attesa spasmodica per conoscere le ultime notizie sul suo futuro ed ecco che la conferenza stampa indetta ne fornirà parecchie. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 7 agosto 2021) Lionelparlerà inalNou alle ore 12 di domenica 8 agosto. Come riferiscono i media spagnoli, il fuoriclasse argentino, che ha lasciato ufficialmente il, parlerà ai cronisti per spiegare le sue ragioni e fornire la verità sul suo divorzio dal club catalano. Sembra peraltro ormai certo un suo approdo, nelle prossime ore, al Psg. C’è dunque attesa spasmodica per conoscere le ultime notizie sul suo futuro ed ecco che laindetta ne fornirà parecchie. SportFace.

FBiasin : “Qual è la cosa che certamente non vedrai nella tua vita?”. “Il video di addio del #Barcellona a #Messi”. E invece.… - DiMarzio : Leo #Messi non rinnova con il #Barcellona: 'Ostacoli economici e strutturali' - Glongari : Tensione alle stelle tra #Messi e il #Barcellona dopo che La Liga ha negato l’ok alla registrazione del nuovo contr… - Nicholas_Jenkis : RT @SkySport: ULTIM'ORA DOMANI ALLE 12:00 CONFERENZA DI MESSI AL CAMP NOU AD ANNUNCIARLO IL BARCELLONA #SkySport #Messi #Barcellona - emamarro : RT @JPeppp: Il Barcellona senza Messi è come la Juve senza Del Piero, il Milan senza Maldini, la Roma senza Totti e l'Inter senza il carton… -