Ballando con le Stelle, rapporto incrinato tra Milly Carlucci e Samanta Togni: il motivo (Di sabato 7 agosto 2021) L’amicizia tra Milly Carlucci e Samanta Togni si è incrinata dopo l’addio a Ballando con le Stelle. L’ex ballerina, oggi conduttrice, spiega il motivo I rapporti tra Milly Carlucci e Samanta Togni si sono incrinati dopo l’addio di quest’ultima a Ballando con le Stelle. A spigare il motivo del loro allontanamento è stata l’ex ballerina L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 7 agosto 2021) L’amicizia trasi è incrinata dopo l’addio acon le. L’ex ballerina, oggi conduttrice, spiega ilI rapporti trasi sono incrinati dopo l’addio di quest’ultima acon le. A spigare ildel loro allontanamento è stata l’ex ballerina L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

ElisaDiGiacomo : Ballando con le Stelle, Samantha Togni su Carlucci: 'Se sento ancora Milly? No' - blogtivvu : Samanta Togni e Milly Carlucci non si sentono più dopo Ballando con le stelle, parla la ballerina… - eziamor : @liliaragnar Troppo! Sempre troppo! E tra poco sarà di nuovo ad alzare palette a ballando con le stelle lautamente pagata da mamma Rai. ?????? - Turi_000 : @michele70692047 Il fatto che non sono controllate da nessuno, se non da chi tiene le fila.. Certo ..c'è un notaio… - Antonio98854326 : A ottobre andrà in onda ballando con le stelle basta dico basta basta basta ho due c...glioni che mi toccano per te… -