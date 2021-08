Azzurre ottave Oggi c' è Viviani

(Di sabato 7 agosto 2021) Aspettando il ritorno di Elia, che stamattina alle 9,55 insieme a Simone Consonni prova l'assalto al podio in una madison dove i favoriti sono inglesi, francesi, danesi e spagnoli, l'Italia ...

Aspettando il ritorno di Elia Viviani, che stamattina alle 9,55 insieme a Simone Consonni prova l'assalto al podio in una madison dove i favoriti sono inglesi, francesi, danesi e spagnoli, l'Italia ...Balsamo e Paternosternel ciclismo su pista LeElisa Balsamo e Letizia Paternoster, già vincitrici della medaglia di bronzo mondiale, si sono classificatenel ciclismo su pista ...Aspettando il ritorno di Elia Viviani, che stamattina alle 9,55 insieme a Simone Consonni prova l’assalto al podio in una madison dove i favoriti sono inglesi, francesi, danesi e spagnoli, l’Italia de ...Medagliere Olimpiadi Tokyo 2020: le medaglie e la classifica con la Cina prima e l’Italia settima in vista della giornata di oggi, sabato 7 agosto.