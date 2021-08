(Di sabato 7 agosto 2021) Tempo di lettura: 5 minuti L’Us1912 è lieta di annunciare le partnership con le aziende che affiancheranno i biancoverdi nella2021/2022 apponendo il proprio logo sul kit gara. Come Main Sponsor è confermato l’accordo con la Cosmopol, azienda che fornisce dal 1989 servizi di sicurezza integrati in tutta Italia. “Supportiamo l’U.S.1912 perché crediamo nel successo di questa partnership – ha commentato Carlo Matarazzo – Si tratta di un sacrificio economico importante, che abbiamo rinnovato anche per la nuova, con ottimismo e passione. Condividiamo con l’U.S....

anteprima24 : ** #Avellino, presentate le nuove maglie per la prossima stagione ** -

Ultime Notizie dalla rete : Avellino presentate

AvellinoToday

... tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni; considerato che ai sensi dell'art. 8 ... La pubblicazione degli Uffici Scolastici CALABRIA Crotone - CAMPANIA- Benevento - FRIULI ...... su proposta della SEGRETERIA, la data del III° CONGRESSO TERRITORIALE che si terrà adil ... una legge sulla disabilità facendo riferimento alle propostedalla CISL e dalla FNP in ...Caccia ai circa 2.500 biglietti per il match con l’Avellino. C’è l’amichevole con la Narnese. Stasera "Il pallone a palazzo" ...Tutte le informazioni per acquistare i biglietti per accedere allo stadio Liberati in occasione dell'esordio ufficiale della Ternana ...