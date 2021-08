“Auguri Claudia e Ste!” Dopo Temptation e ben 3 proposte di matrimonio si sono sposati E c’erano tutti

(Di sabato 7 agosto 2021) Ha chiesto per la terza volta la mano alla sua compagna. Era già accaduto la prima volta allo stadio dell’Anconitana, poi davanti a tutta Italia durante il falò diIsland. Stefano Socionovo eVenturini si: la terza proposta è arrivata mentreera seduta al tavolo con un po’ di amiche e Stefano è arrivato con un megafono, creando un capannello di persone, amici e curiosi. Il ragazzo ha chiesto agli amici di far partire la base musicale e agli altri di mettersi in posizione. Una serie di cartelli ha formato la scritta: “Mi vuoi sposare?!”, ha ripetuto al megafono ...

Advertising

HopeSlash : Oggi Ste e Claudia di Temptation Island si sposano, auguri, anche se io voglio ricordarlo così ?? #7Agosto… - artispolitical : RT @Anto70007062: @ClaudiaBreve Mia dolcissima Claudia?? Tantissimi auguri di buon compleanno tesoro caro????????????????????????????????????? Ti abbraccio… - Dida_ti : RT @Anto70007062: @ClaudiaBreve Mia dolcissima Claudia?? Tantissimi auguri di buon compleanno tesoro caro????????????????????????????????????? Ti abbraccio… - alex1428571 : RT @PaolaPaolin: @ClaudiaBreve Tantissimi Auguri di Buon Compleanno , Claudia ???????????? - kokokarincyo : RT @PaolaPaolin: @ClaudiaBreve Tantissimi Auguri di Buon Compleanno , Claudia ???????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Auguri Claudia

LA NAZIONE

Disi Non so, gentile signora Disi, a quali "indiscrezioni" di stampa lei si riferisca, ...affettuosi per la sua battaglia con la sclerosi multipla e per l'anno scolastico che verrà.25 agosto Oggi è il compleanno di Tim Burton (63 anni), Blake Lively (34) eSchiffer (51). ... 29 agostoa Carla Cugino (50) , Lea MIchele (35), Elliott Gould (83). Erano nati in questa ...Oggi è il gran giorno per Stefano Socionovo e Claudia Venturini. I due fidanzati di Temptation Island si sono appena uniti in matrimonio e grazie agli ex compagni di reality abbiamo potuto avere le fo ...Claudia Venturini e Stefano Socionovo hanno pronunciato il fatidico sì! La coppia, che era nel cast di Temptation Island 2021, è uscita insieme dal ...