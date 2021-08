AUDIO Juve - Dybala | incontro per il rinnovo | il Milan su Ilicic e | le ultimissime

Advertising

misorecordsuk : AUDIO Calciomercato L'Inter pensa al sostituto di Lukaku, il Napoli blinda i suoi gioielli: le ultimissime #Juve… - Deborah_Juve : RT @Up_78erailmio: Le accuse di razzismo alle Women mi puzzano di rappresaglia slovena dopo il logo arcobaleno durante gli europei. Così co… - misorecordsuk : AUDIO Calciomercato Lukaku, Ramsey e Anguissa: le ultimissime #Juve #Juventus - infoitsport : AUDIO Il piano B della Juve, Inter su Nandez e Bellerin: le ultimissime - misorecordsuk : AUDIO Calciomercato Kaio Jorge in Italia, tentativi su Bellerin e Bonazzoli: le ultimissime #Juve #Juventus -

Ultime Notizie dalla rete : AUDIO Juve

La Gazzetta dello Sport

Inter e Chelsea continuano a lavorare per Lukaku (questa sera è atteso il rilancio di 115 milioni da parte dei Blues e la trattativa potrebbe chiudersi), la Juventus incontra l'entourage di Paulo ...Marconi torna in campo contro laStabia il 25 gennaio , dopo essere stato in panchina con il ... al di là dei testimoni di parte, ha sentito la frase incriminata e anche dall'ambientale non ...Contatto tra la Juventus e l'agente di Paulo Dybala per il rinnovo dell'attaccante argentino: ecco com'è andata ...La Juventus e Miralem Pjanic potrebbero presto riunirsi presto. Il futuro del centrocampista si intreccia con quello di un altro bianconero ...