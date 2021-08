Attacco hacker Regione Lazio | “ipotesi episodio simile contro brand moda”

(Di sabato 7 agosto 2021)alla, non è escluso un collegamento con undella. Secondo quanto si apprende ci potrebbe essere un collegamento tra chi ha colpito ladomenica scorsa e chi ha provato nei giorni scorsi a mettere sottoinformatico il noto marchio Ermenegildo Zegna. Non ci sarebbe stata nessuna conseguenza, al momento, al termine del presunto countdown, della durata di 72 ore, scaduto ieri sera alle 23. A farlo scattare ...

Advertising

RegioneLazio : #Servizio provvisorio prenotazione prestazioni specialistiche ambulatoriali. Fino a riattivazione del sistema regio… - repubblica : Attacco hacker, svolta nell'indagine: il pc violato non e' di un impiegato della Regione Lazio ma di un dipendente… - SkyTG24 : Regione Lazio, attacco hacker: oggi scadenza dell'ultimatum sulla cancellazione dei dati - Masssimilianoo : @Sir_WWallace ?? quando, un attacco hacker che ha subito, dici? - RayGoneWild : RT @CeotechI: Cosa fare per limitare i danni di un attacco ransomware... - #ransomware #cybersecurity #malware #hacking #phishing #macos #w… -

Ultime Notizie dalla rete : Attacco hacker

Dall'inizio della campagna sono oltre 71 milioni (71.071.465) i vaccini inoculati, anche se i dati della Regione Lazio, colpita dall', sono stati parzialmente rilevati e sono ancora in ...L'ex sindaco della Capitale sgancia un siluro su Zinga. Dubbi su presunti dati messi in vendita sul deep web Interrogato il dipendente della Regione dal cui account è partito l'informatico: ho la coscienza a postoAttacco hacker alla Regione Lazio, non è escluso un collegamento con un episodio simile contro brand della moda. Secondo quanto si apprende ci potrebbe essere un collegamento tra chi ha colpito la ...Non c'è stata nessuna conseguenza dopo lo scadere dell'ultimatum, avvenuto venerdì sera alle 23, in relazione all'attacco hacker al Centro elaborazione dati della Regione Lazio. La pagina di rivendica ...