Atletica, Olimpiadi Tokyo. Vladimir Aceti: “Siamo diventati un gruppo fantastico” (Di sabato 7 agosto 2021) Non riesce l’impresa alla staffetta 4×400 maschile che nonostante l’errore nel cambio Scotti/Sibilio riesce a rosicchiare qualche altro centesimo al record italiano stabilito ieri. Buona la prova di Vladimir Aceti, che ha contribuito con un 400 di sostanza a fermare il crono in 2’58”81, parziale soddisfazione a margine di un settimo posto. “Stiamo diventando un gruppo fantastico e bello unito. Ognuno fa il tifo per i compagni e ci si sostiene l’un l’altro”, commenta a caldo il ventitreenne lombardo campione europeo under 20 a Grosseto nel 2017. Giochi Olimpici di Tokyo 2020 fantastici per ... Leggi su oasport (Di sabato 7 agosto 2021) Non riesce l’impresa alla staffetta 4×400 maschile che nonostante l’errore nel cambio Scotti/Sibilio riesce a rosicchiare qualche altro centesimo al record italiano stabilito ieri. Buona la prova di, che ha contribuito con un 400 di sostanza a fermare il crono in 2’58”81, parziale soddisfazione a margine di un settimo posto. “Stiamo diventando une bello unito. Ognuno fa il tifo per i compagni e ci si sostiene l’un l’altro”, commenta a caldo il ventitreenne lombardo campione europeo under 20 a Grosseto nel 2017. Giochi Olimpici di2020 fantastici per ...

