Atletica, Olimpiadi Tokyo: Stefano Mei traccia il bilancio italiano: “Risultati incredibili, spirito di squadra giusto” (Di sabato 7 agosto 2021) Siamo ai titoli di coda di queste Olimpiadi di Tokyo, domani andrà in scena la maratona maschile con cui si chiuderà l’avventura dell’Atletica leggera in questi Giochi. Per il movimento azzurro i Risultati sono stati incredibili perché cinque ori è qualcosa che nessuno avrebbe potuto lontanamente immaginare, per di più in specialità come i 100 metri piani maschili e la staffetta 4×100 uomini. Un’Italia che ha saputo fare squadra, dimostrando una mentalità diversa dal passato e nella quale tutti i protagonisti hanno cercato di estrarre il loro 100% nell’occasione che più contava senza ... Leggi su oasport (Di sabato 7 agosto 2021) Siamo ai titoli di coda di questedi, domani andrà in scena la maratona maschile con cui si chiuderà l’avventura dell’leggera in questi Giochi. Per il movimento azzurro isono statiperché cinque ori è qualcosa che nessuno avrebbe potuto lontanamente immaginare, per di più in specialità come i 100 metri piani maschili e la staffetta 4×100 uomini. Un’Italia che ha saputo fare, dimostrando una mentalità diversa dal passato e nella quale tutti i protagonisti hanno cercato di estrarre il loro 100% nell’occasione che più contava senza ...

Advertising

Eurosport_IT : ?? | Nella storia delle Olimpiadi, l'Italia non aveva MAI vinto 4 ori nell'atletica: a Tokyo scriviamo la storia! ??… - OptaPaolo : 5 - Con l'oro nella #4x100m, l'Italia ha conquistato 5 medaglie d'oro nell'atletica in una singola edizione delle O… - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA, ORO PER ANTONELLA PALMISANO NELLA 20KM DI MARCIA FEMMINILE ??… - OA_Sport : #Athletics Stefano Mei traccia il bilancio italiano: “Risultati incredibili, spirito di squadra giusto” #Tokyo2020… - BHXG90bis : RT @eleonora1684: Sono qui anche oggi per omaggiarvi della meravigliosa esultanza di Queen Fiona May. #FionaMay #Olimpiadi #Olympics #Tokyo… -