Atletica Olimpiadi Tokyo, Davide Re: “Siamo amareggiati, ci credevamo tantissimo. E’ stato bellissimo provare a giocarsi una medaglia” (Di sabato 7 agosto 2021) L’Italia ha chiuso la staffetta della 4×400 delle Olimpiadi di Tokyo in settima posizione. Un prova macchiata da un errore nel cambio tra il terzo e il quarto frazionista ma nonostante tutto è arrivato il record nazionale in 2’58”81. Edoardo Scotti ha recuperato diverse posizioni ma al momento di passare il testimone ad Alessandro Sibilio si è trovato in una posizione errata perdendo tempo prezioso. Davide Re nel post gara ai microfoni di Rai2 ha espresso il dispiacere per il risultato finale: “Siamo un po’ amareggiati, potevamo fare di più. Ci credevamo tantissimo. ... Leggi su oasport (Di sabato 7 agosto 2021) L’Italia ha chiuso la staffetta della 4×400 dellediin settima posizione. Un prova macchiata da un errore nel cambio tra il terzo e il quarto frazionista ma nonostante tutto è arrivato il record nazionale in 2’58”81. Edoardo Scotti ha recuperato diverse posizioni ma al momento di passare il testimone ad Alessandro Sibilio si è trovato in una posizione errata perdendo tempo prezioso.Re nel post gara ai microfoni di Rai2 ha espresso il dispiacere per il risultato finale: “un po’, potevamo fare di più. Ci. ...

Advertising

Eurosport_IT : ?? | Nella storia delle Olimpiadi, l'Italia non aveva MAI vinto 4 ori nell'atletica: a Tokyo scriviamo la storia! ??… - OptaPaolo : 5 - Con l'oro nella #4x100m, l'Italia ha conquistato 5 medaglie d'oro nell'atletica in una singola edizione delle O… - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA, ORO PER ANTONELLA PALMISANO NELLA 20KM DI MARCIA FEMMINILE ??… - ClaudiaBruno00 : Abbiamo cantato tutti l’Inno di #Mameli con voi. Grande #emozione e #commozione #4x100m #4X #olimpic #olimpicgames… - Ghigo_07 : RT @atleticaitalia: #atletica ?? Olimpiadi record #Tokyo2020 parla il presidente FIDAL Stefano Mei: “Reclutamento e impianti, sfruttiamo il… -