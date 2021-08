Atletica, Olimpiadi Tokyo: 7 agosto. Gli USA dominano le staffette della 4×400. Ingebrigtsen trionfa nei 1.500 (Di sabato 7 agosto 2021) Si è appena conclusa l’ultima giornata di gare in pista per quanto concerne l’Atletica alle Olimpiadi di Tokyo. Gli Stati Uniti hanno letteralmente dominato la staffetta della 4×400 maschile. Michael Cherry è partito bene lanciando come si conviene gli USA, a seguire Michael Norman e Bryce Deadmon a fare il vuoto. A Rai Benjamin il compito di completare l’opera col tempo di 2’55”70. In seconda posizione i sorprendenti neerlandesi (Liemarvin Bonevacia, Terrence Agard, Tony van Diepen, Ramsey Angela) che hanno fermato il cronometro in 2’57”18. A chiudere il podio il Botswana (Isaac Makwala, Baboloki Thebe, ... Leggi su oasport (Di sabato 7 agosto 2021) Si è appena conclusa l’ultima giornata di gare in pista per quanto concerne l’alledi. Gli Stati Uniti hanno letteralmente dominato la staffettamaschile. Michael Cherry è partito bene lanciando come si conviene gli USA, a seguire Michael Norman e Bryce Deadmon a fare il vuoto. A Rai Benjamin il compito di completare l’opera col tempo di 2’55”70. In seconda posizione i sorprendenti neerlandesi (Liemarvin Bonevacia, Terrence Agard, Tony van Diepen, Ramsey Angela) che hanno fermato il cronometro in 2’57”18. A chiudere il podio il Botswana (Isaac Makwala, Baboloki Thebe, ...

Advertising

Eurosport_IT : ?? | Nella storia delle Olimpiadi, l'Italia non aveva MAI vinto 4 ori nell'atletica: a Tokyo scriviamo la storia! ??… - OptaPaolo : 5 - Con l'oro nella #4x100m, l'Italia ha conquistato 5 medaglie d'oro nell'atletica in una singola edizione delle O… - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA, ORO PER ANTONELLA PALMISANO NELLA 20KM DI MARCIA FEMMINILE ??… - Fprime86 : RT @tuttosport: #Italia settima nella finale #4x400: non basta il record italiano ?? - _Sport_Calcio_ : #atletica ?? Olimpiadi record #Tokyo2020 parla il presidente FIDAL Stefano Mei: “Reclutamento e impianti, sfruttiamo… -