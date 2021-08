Atletica, La Torre risponde ai sospetti USA: “Si facciano delle domande. Il complesso di superiorità fa male (Di sabato 7 agosto 2021) Il sipario non è ancora calato sulle Olimpiadi di Tokyo e il bilancio per l’Atletica leggera italiana è storico: cinque medaglie d’oro, ottenute per di più in specialità assolutamente impronosticabili come i 100 metri piani e la staffetta 4×100 uomini, descrivono un rendimento a dir poco magico per la compagine tricolore. Da questo punto di vista, il Direttore Tecnico Antonio La Torre ha fatto il punto della situazione a Casa Italia a Tokyo: “Io ho cercato soprattutto di ricordarmi che l’Olimpiade non finiva domenica (1° agosto, le vittorie di Tamberi nell’alto e Jacobs nei 100 m, ndr.) e credo che sia il risultato durissimo fatto in questi due anni e ... Leggi su oasport (Di sabato 7 agosto 2021) Il sipario non è ancora calato sulle Olimpiadi di Tokyo e il bilancio per l’leggera italiana è storico: cinque medaglie d’oro, ottenute per di più in specialità assolutamente impronosticabili come i 100 metri piani e la staffetta 4×100 uomini, descrivono un rendimento a dir poco magico per la compagine tricolore. Da questo punto di vista, il Direttore Tecnico Antonio Laha fatto il punto della situazione a Casa Italia a Tokyo: “Io ho cercato soprattutto di ricordarmi che l’Olimpiade non finiva domenica (1° agosto, le vittorie di Tamberi nell’alto e Jacobs nei 100 m, ndr.) e credo che sia il risultato durissimo fatto in questi due anni e ...

