Atletica | Antonio La Torre fa il punto della situazione | “Nostri successi non causali | la mentalità è quella del ‘Si può fare!' ”

(Di sabato 7 agosto 2021) Così proprio non ce la si aspettava. Le Olimpiadi di Tokyo sono state senza dubbio, in chiave italiana, quelle dell’leggera. I cinque ori ottenuti dalla spedizione tricolore hanno fatto saltare il banco e regalato delle emozioni indescrivibili. Gianmarco Tamberi nel salto alto, Marcell Jacobs nei 100 metri piani, Massimo Stano e Antonella Palmisano nella 20 km di marcia e la staffetta 4×100 maschile hanno assunto i crismi dell’immortalità sportiva e di sicuro i filmati di questi trionfi saranno tra i più visti da qui alle prossime settimane. E’ però il momento di fare un bilancio, considerando che una gara ancora ...

Advertising

rtl1025 : ?? 'Gli americani, anziché pensare a dare colpa agli altri, dovrebbero farsi un esame: credo che nella velocità abbi… - OA_Sport : #Athletics I ragazzi della specialità regina hanno conquistato i nostri cuori. Antonio La Torre rivela la sua ricet… - FicrLombardia : RT @TgrRaiLombardia: #Tokio2021: 5 ori per l'#atletica italiana: un record firmato dal Direttore tecnico Antonio La Torre, di Sesto San Gio… - TgrRaiLombardia : #Tokio2021: 5 ori per l'#atletica italiana: un record firmato dal Direttore tecnico Antonio La Torre, di Sesto San… - peucezia : RT @rtl1025: ?? 'Gli americani, anziché pensare a dare colpa agli altri, dovrebbero farsi un esame: credo che nella velocità abbiano parecch… -

Ultime Notizie dalla rete : Atletica Antonio

Sport Mediaset

Risultati fenomenali nell'che i media Usa mettono in dubbio: replicare tocca al d.t. della spedizioneLa Torre: "Fossi al loro posto invece di fare polemica mi farei qualche domanda "...... Luca Maiorani (Podistica New Castle) M55 - 59: Domenico Caporale (Dynamic Fitness) M60 - 64: Leonardo Petruzzellis (AmatoriAcquaviva) M65 - 69:Scutti (Athletic Team Como) M70 - 74:...Così proprio non ce la si aspettava. Le Olimpiadi di Tokyo sono state senza dubbio, in chiave italiana, quelle dell'atletica leggera. I cinque ori ottenuti dalla spedizione tricolore hanno fatto salta ...L'impresa del lottatore azzurro è l'unica medaglia vinta oggi dagli Azzurri, la numero 39 in queste Olimpiadi. Gli Stati Uniti oro nel basket dopo aver battuto la Francia, che invece si prende il torn ...