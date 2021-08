Asl di Avellino, avviate le procedure per la sospensione dei sanitari no vax (Di sabato 7 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Dopo la decisione dell’Asl Napoli 2 Nord di sospendere ventitré dipendenti senza stipendio da oggi per non essersi vaccinati, nonostante ripetute sollecitazioni, la palla passa anche all’Asl di Avellino. Sono trenta i nominativi che sono stati trasmessi dalla Regione Campania agli uffici di Via Degli Imbimbo e per i quali sono sono state avviate le procedure previste dal Decreto del 1 aprile. Tra questi figura personale che svolge attività a diretto contatto con i pazienti medici, infermieri, e ausiliari impegnati nell’assistenza. La conferma è arrivata anche nel canonico ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 7 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Dopo la decisione dell’Asl Napoli 2 Nord di sospendere ventitré dipendenti senza stipendio da oggi per non essersi vaccinati, nonostante ripetute sollecitazioni, la palla passa anche all’Asl di. Sono trenta i nominativi che sono stati trasmessi dalla Regione Campania agli uffici di Via Degli Imbimbo e per i quali sono sono statelepreviste dal Decreto del 1 aprile. Tra questi figura personale che svolge attività a diretto contatto con i pazienti medici, infermieri, e ausiliari impegnati nell’assistenza. La conferma è arrivata anche nel canonico ...

Advertising

anteprima24 : ** Asl di #Avellino, avviate le procedure per la sospensione dei sanitari no vax ** - ptvtelenostra : 30 DIPENDENTI ASL AVELLINO RISCHIANO LA SOSPENSIONE PER MANCATA VACCINAZIONE - - nadomi02 : RT @fatina909: SOS EMERGENZA ??????????????????? GIA CHIAMATA ASL PER ACCALAPPIARLA RISCHIA DI ENTRARE IN CANILE FEMMINA 6 KG Circa 1 anno G… - forblondie : RT @fatina909: SOS EMERGENZA ??????????????????? GIA CHIAMATA ASL PER ACCALAPPIARLA RISCHIA DI ENTRARE IN CANILE FEMMINA 6 KG Circa 1 anno G… - ottopagine : No vax, caccia ai non vaccinati nell'Asl di Avellino: 30 dipendenti nel mirino #Avellino -

Ultime Notizie dalla rete : Asl Avellino No vax, caccia ai non vaccinati nell'Asl di Avellino: 30 dipendenti nel mirino Avellino . Emergenza coronavirus, è caccia ai no vax tra medici, infermieri e altro personale dell'Asl di Avellino . Sono 30 i nominativi che sono stati trasmessi dalla Regione Campania agli uffici di Via Degli Imbimbo e per i quali sono sono state avviate le procedure previste dal Decreto del 1 ...

Campagna vaccinale in Irpinia: i dati di ieri, 6 agosto 2021 Nella giornata di ieri 6 agosto 2021 sono state somministrate presso i Vaccinali anti - covid dell'Asl di Avellino tot.1.440 dosi di vaccino così suddivise: 54 presso il Centro Vaccinale di Monteforte Irpino 99 presso il Centro Vaccinale di Sant'Angelo dei Lombardi 59 presso il Centro Vaccinale ...

30 dipendenti Asl Avellino rischiano la sospensione per mancata vaccinazione Prima Tivvù Asl Napoli 2, rubata l'auto dei medici durante l'open day anti-Covid Auto dei medici rubata all’Open Day anti-Covid. È successo ieri, poco dopo le 23, al termine della campagna vaccinale in corso a Casoria, i medici hanno scoperto che ignoti ...

Campagna vaccinale in Irpinia, continua il tuor del Camper della Salute Continua il Tour dei Camper della Salute nell’ambito della Campagna Vaccinale Anti-Covid 19 dell’Asl di Avellino. Una unità mobile farà tappa nei comuni irpini per raggiungere i cittadini, con il ...

. Emergenza coronavirus, è caccia ai no vax tra medici, infermieri e altro personale dell'di. Sono 30 i nominativi che sono stati trasmessi dalla Regione Campania agli uffici di Via Degli Imbimbo e per i quali sono sono state avviate le procedure previste dal Decreto del 1 ...Nella giornata di ieri 6 agosto 2021 sono state somministrate presso i Vaccinali anti - covid dell'ditot.1.440 dosi di vaccino così suddivise: 54 presso il Centro Vaccinale di Monteforte Irpino 99 presso il Centro Vaccinale di Sant'Angelo dei Lombardi 59 presso il Centro Vaccinale ...Auto dei medici rubata all’Open Day anti-Covid. È successo ieri, poco dopo le 23, al termine della campagna vaccinale in corso a Casoria, i medici hanno scoperto che ignoti ...Continua il Tour dei Camper della Salute nell’ambito della Campagna Vaccinale Anti-Covid 19 dell’Asl di Avellino. Una unità mobile farà tappa nei comuni irpini per raggiungere i cittadini, con il ...