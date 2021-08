Advertising

RedazioneAdp : Scuole, asili nido, spazi per famiglie: oltre 1,6 milioni per Belluno, Feltre e Cibiana - Giorno_Milano : Asili nido e materne: torna il tempo prolungato fino alle 18. Come funzionerà e orari - Scisciano : Welfare, Maresca: “Basta clientele su pelle napoletani, al lavoro per asili nido e centri di aggregazione”… - Sestopoterecom : Russi e Conselice, dal governo finanziamenti per gli asili nido - ilnazionaleit : Asili nido e scuole dell'infanzia comunali giocano d'anticipo: la prima campanella suona l'8 settembre -

Milano - Orario prolungato fino alle 18 (con organizzazione in gruppi stabili di bambini provenienti da un massimo di tre sezioni dalle 16:30 in poi), potenziamento del personale attivo nei servizi, ...... Baschi, Gualdo Tadino, Terni, Allerona e Montone " e riguardano la messa in sicurezza, la ristrutturazione, la riqualificazione, la riconversione, la costruzione di edifici per, scuole ...Assegnati oltre 1,6 milioni in provincia di Belluno per la messa in sicurezza, la ristrutturazione, la riqualificazione, la riconversione, la costruzione di edifici per asili nido, scuole ...Il Sindaco di Ardea, Mario Savarese, comunica che il Comune ha ottenuto fondi per la realizzazione di poli per l'infanzia. «È con grandissima soddisfazione - scrive in un post su Facebook - e orgoglio ...