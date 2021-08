ASCOLTITV 6 AGOSTO 2021 | CANZONE SEGRETA 9 | 3% | INES DELL’ANIMA MIA 8 | 4% | IL CIRCOLO DEGLI ANELLI 14 | 5% | ONECHICAGO 7 | 9% | LE OLIMPIADI AL 41% CON LA STAFFETTA D’ORO

Leggi su bubinoblog

(Di sabato 7 agosto 2021) ASCOLTI TV 6· Venerdì · Cumulati giornalieri per gruppo R A I24 – xPT – x M E D I A S E T24 – xPT – x Tg1 ore 8 – 941 18.82UnoMattina Estate – 658 14.31Dedicato – 563 10.76Don Matteo – 811 11.47Don Matteo – 1331 11.96Tg1 – 2356 17.51Pranzo è Servito – 1091 8.51Paradiso delle Signore (R) – 825 7.34Estate in Diretta – 837 8.15Tg1 Economia – xEstate in Diretta – 1138 13.66Reazione a Catena – 1989 20.47Reazione a Catena – 3123 25.97Tg1 – xTecheTecheTè – x– 1218 9.30 x x xVie dell’Amicizia – x Tg5 ore 8 – 1047 20.90Morning News – 641 12.72Morning News – 523 10.33Forum (R) – xTg5 – ...