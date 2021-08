Ascolti TV | Venerdì 6 agosto 2021 Rai2 domina la serata con Il Circolo degli Anelli 14 6% | vola al pomeriggio con la staffetta d’oro 40 7% e sfiora il 20% nelle 24 ore

(Di sabato 7 agosto 2021) Italia medaglia d'oro nella 4x100 - Olimpiadi Tokyo 2020 Nelladi ieri,, su Rai1 la replica di Canzone Segreta ha conquistato 1.218.000 spettatori pari al 9.3% di share. Su Canale5 Ines dell’Anima Mia ha incollato davanti al video 1.223.000 spettatori con uno share dell’8.4%. SuIlha interessato 1.936.000 spettatori (14.5%). Su Italia1 Chicago P.D. ha raccolto 1.249.000 spettatori pari al 7.9%. Su Rai3 La Grande Storia è seguito da 678.000 spettatori (4.5%). Su Rete4 Il Terzo Indizio in replica ...

Canale 5 continua a trasmettere le avventure di Ines de Suarez, una condottiera dimenticata dalla storia. Come riportano gli ascolti tv di ieri 6 agosto 2021, la seconda puntata di Ines dell'Anima Mia è crollata a 1.223.000 spettatori, 8.4% di share. Sette giorni fa il debutto della storia della giovane e audace ...