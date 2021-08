Ascolti TV 6 agosto | nuovo trionfo per Marco Liorni | Flavio Insinna ancora giù

(Di sabato 7 agosto 2021) Serata a suon di musica e di emozioni per Rai 1 che ha trasmesso la replica di Canzone Segreta. In questo appuntamento, Serena Rossi ha ospitato tantissimi vip italiani tra cui anche Veronica Pivetti, Carlo Conti e Luca Argentero. A seguire il programma sono stati 1.22 milioni di persone, equivalenti ad uno share del 9.3%. Canale 5 ha tenuto alto l'interesse del suo pubblico spettatore con la serie Ines dell'anima mia, capace di intrattenere 1.22 milioni di persone e uno share dell'8.4. Ma passiamo in rassegna tutti i dati deglitv.TV ieri 6, Il circolo degli anelli da record: superati tutti! Su Rai 2 la serata de ...

... ricchissima di risultati positivi per gli Azzurri, quella di venerdì 6, con gli ori della ... Ecco la graduatoria delle principali generaliste per. Vince Alessandra De Stefano con le ...tv ieri 62021: staffetta d'oro alle Olimpiadi oltre il 40% Come riportano glitv di ieri , la staffetta 4×100 maschile ha catalizzato l'attenzione del pubblico da casa con un ...Nell'episodio, che ha chiuso la venticinquesima stagione di Un posto al sole: Filippo ha rivisto Viviana, mentre Giancarlo ha ricontattato Silvia ...Ascolti tv 6 agosto: boom per Il circolo degli anelli e di Tokyo 2020 su Rai due. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni su soap opera, fiction e serie tv!