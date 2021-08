As: trattativa avanzata tra il Napoli e il Villareal per Pervis Estupiñan (Di sabato 7 agosto 2021) Secondo quanto afferma As, il Napoli avrebbe messo nel mirino Pervis Estupiñan, esterno ecuadoriano reduce da un’ottima Coppa America con la sua nazionale (ha giocato tutte le partite da titolare). Ha 23 anni e gioca in Spagna, nel Villarreal. Il quotidiano spagnolo scrive di contatti intensificati tra i due club. Il Napoli inizialmente avrebbe voluto proporre un prestito secco, ma nelle ultime ore si starebbe valutando anche il prestito oneroso a una cifra che oscilla tra 1 e 2 milioni di euro. La trattativa sarebbe ben avviata. Gianluca Di Marzio, sul suo sito, conferma l’indiscrezione del quotidiano ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 7 agosto 2021) Secondo quanto afferma As, ilavrebbe messo nel mirino, esterno ecuadoriano reduce da un’ottima Coppa America con la sua nazionale (ha giocato tutte le partite da titolare). Ha 23 anni e gioca in Spagna, nel Villarreal. Il quotidiano spagnolo scrive di contatti intensificati tra i due club. Ilinizialmente avrebbe voluto proporre un prestito secco, ma nelle ultime ore si starebbe valutando anche il prestito oneroso a una cifra che oscilla tra 1 e 2 milioni di euro. Lasarebbe ben avviata. Gianluca Di Marzio, sul suo sito, conferma l’indiscrezione del quotidiano ...

