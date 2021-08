As: Napoli, occhi su Estupinan del Villarreal (Di sabato 7 agosto 2021) Considerate le difficoltà per arrivare ad Emerson Palmieri del Chelsea, il Napoli continua a guardarsi intorno per assicurare un terzino sinistro a Luciano Spalletti. Secondo quanto afferma il media spagnolo “As” (ore 13.19) Cristiano Giuntoli avrebbe messo nel mirino Pervis Estupiñán del Villarreal. Il noto portale parla di contatti intensificati tra il club azzurro e quello iberico. L’idea iniziale del Napoli era di proporre un prestito secco. Nelle ultime ore, invece, si starebbe valutando l’ipotesi del prestito oneroso (1-2 milioni) con diritto di riscatto. Estupinan, nato a Esmeraldas (Ecuador) il 21 gennaio 1998, è ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 7 agosto 2021) Considerate le difficoltà per arrivare ad Emerson Palmieri del Chelsea, ilcontinua a guardarsi intorno per assicurare un terzino sinistro a Luciano Spalletti. Secondo quanto afferma il media spagnolo “As” (ore 13.19) Cristiano Giuntoli avrebbe messo nel mirino Pervis Estupiñán del. Il noto portale parla di contatti intensificati tra il club azzurro e quello iberico. L’idea iniziale delera di proporre un prestito secco. Nelle ultime ore, invece, si starebbe valutando l’ipotesi del prestito oneroso (1-2 milioni) con diritto di riscatto., nato a Esmeraldas (Ecuador) il 21 gennaio 1998, è ...

